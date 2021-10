Blau-Weiß-Angreifer Raphael Dwamena kehrt an die alte Wirkungsstätte zurück – und Tormaschine Haris Tabakovic trifft auf jenen Klub, bei dem er im Sommer fast gelandet wäre. Warum fast? Ausgerechnet Dwamena war der Grund, warum aus dem Wechsel des Schweizers nach Linz am Ende nichts geworden ist. Auf der Suche nach einem Ersatz für Fabian Schubert stand Tabakovic auf der Liste. "Haris hätte es gerne gemacht, mit Lustenau war er zum Zeitpunkt unseres Erstgesprächs in der Vorsaison in