Darum spielt Blau-Weiß den Nachtrag nicht in der Länderspielpause

Auch Tage nach dem schneebedingten Abbruch gegen Amstetten in der 2. Fußball-Liga regiert bei Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz immer noch der Frust, dass das Spiel beim Stand von 1:0 für die Linzer kurz vor dem Pausenpfiff abgebrochen wurde - und somit laut Regulativ bei 0:0 von vorne beginnen muss.

Ein Nachtragstermin wurde noch nicht fixiert. Während das am vergangenen Freitag ebenfalls abgesagte Spiel zwischen Horn und den Young Violets bereits am morgigen Mittwoch in der Länderspielpause nachgeholt wird, verzichtet Blau-Weiß auf eine Partie in der spielfreien Zeit. „Wir haben mit Danilo Mitrovic einen Kicker beim serbischen U21-Team. Außerdem haben wir zuletzt drei Tage frei gegeben. Das hat sich das Team auch verdient. Ein Spiel hätte nicht in den Rhythmus gepasst“, sagt BW-Coach Ronny Brunmayr, der damit rechnet, dass die Begegnung erst Mitte April absolviert wird. Ein möglicher Termin: Der 20. April.

Die Länderspielpause will er mit seinem Klub dafür nützen, um frische Kräfte zu tanken. Das geplante Testspiel gegen Amstetten wurde aufgrund der Liga-Verschiebung abgesagt - dafür steht am morgigen Mittwoch ein Teambuilding-Tag auf dem Programm. Neben einem Basketball-Turnier sowie einem Kräftemessen auf einem Beachvolleyball-Platz beschenkt Brunmayr sein Team auch mit einem Essen. Ein verspätetes Geburtstagsgeschenk des 46-Jährigen an seine Schützlinge...

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at