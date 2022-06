Darum entschied sich Ronivaldo für Blau-Weiß

Brasilianischer Flair in Linz: Am heutigen Mittwoch wurde der blau-weiße Top-Transfer Ronivaldo vorgestellt. Der Stahlstadtklub erhielt seinen absoluten Wunschstürmer - und stach dabei auch Ronivaldos Ex-Klub Lustenau, der in die Bundesliga aufgestiegen ist, aus. "Blau-Weiß hat sich sehr um mich bemüht, wir haben uns im Februar erstmals getroffen.