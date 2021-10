Als Blau-Weiß-Stürmer Raphael Dwamena am Mittwoch in der 17. Minute des ÖFB-Cup-Achtelfinales gegen Hartberg an der Outlinie zusammenbrach, wurden Erinnerungen an den Kollaps des dänischen Stars Christian Eriksen, der im EURO-Match gegen Finnland am 12. Juni reanimiert werden hatte müssen, wach. Zum Glück endete auch der tragische Zwischenfall in der Neuen Heimat glimpflich.