BW-Coach stellt sich vor Torjäger

Aufstehen, Krone richten und weitermachen: Auch wenn der FC Blau-Weiß Linz im Derby gegen den FC Juniors OÖ eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen musste, ist im Kampf um den Meistertitel in der 2. Fußball-Liga nicht viel passiert: Weil auch Leader Liefering gegen Aufstiegskandidat Austria Klagenfurt keinen Zähler holen konnte (2:3), bleiben die Jung-Bullen und die Linzer zwei Runden vor dem Saisonende punktgleich an der Tabellenspitze – und sind weiter nur durch einen Treffer getrennt. Am letzten Spieltag kommt es in Salzburg zum Titelshowdown.

Davor empfängt Blau-Weiß am Sonntag aber noch die Young Violets. Nach elf ungeschlagenen Spielen verließ das Team von Trainer Ronny Brunmayr gegen den FC Juniors OÖ den Platz wieder einmal als Verlierer – und kämpft im Saisonfinish mit einer ungewohnten Ladehemmung: Zum zweiten Mal in Folge blieben die Linzer ohne Torerfolg – das gab es unter dem 46-Jährigen noch nie.

Am Fitnesszustand von Toptorjäger Fabian Schubert – der abermals mit Schmerzen antrat – will er es nicht festmachen. Nach aufkommender Kritik, der 26-Jährige sei nicht mehr voll bei der Sache, stellt sich der BW-Coach klar vor seinen Schützling: "In Wahrheit war er in den vergangenen drei Partien nicht spielfähig, hat aber zwei Mal gespielt. Das, obwohl er mit einer Verletzung seine Zukunft auf das Spiel setzt. Ich ziehe den Hut vor ihm."