Zum zweiten Mal binnen 72 Stunden gastiert der FC Blau-Weiß Linz heute (20 Uhr) in Amstetten: Nach dem 3:0-Erfolg im ÖFB-Cup geht es beim neuerlichen Aufeinandertreffen in der 2. Fußball-Liga um wichtige Punkte. Obwohl am Mittwoch die Bedingungen auf dem tiefen Platz kräfteraubend waren, wird Blau-Weiß heute topfit in das Match gehen. Im Pokal hat Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner rotiert: Mit Fabian Neumayr, Fally Mayulu, Julian Gölles oder Felix Gschossmann kamen Kicker zum Einsatz, die