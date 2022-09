Hält die Heimserie des FC Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga heute (18.10 Uhr) auch gegen St. Pölten? Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner ist saisonübergreifend seit zwölf Heimspielen ungeschlagen. Auf ein spezielles Wiedersehen freut sich Blau-Weiß-Kicker Lukas Tursch: Im Sommer ist er nach eineinhalb Jahren in der niederösterreichischen Hauptstadt nach Linz zurückgekehrt, der 26-Jährige war bereits zwischen 2018 und 2021 bei Blau-Weiß aktiv. "Es war eine sehr prägende Zeit in St.