Blau-Weiß will fünften Sieg

Gelingt dem FC Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga bei der Admira heute der fünfte Sieg in Serie? Mit vier vollen Erfolgen rollte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner zuletzt das Feld von hinten auf. Nach dem 1:2 gegen den FAC lag Blau-Weiß Anfang Oktober auf Platz zehn und acht Punkte hinter der Spitze. Heute könnte die Scheiblehner-Elf – Koch und Pirkl sind fraglich, dafür könnten Brandner und Schösswendter in den Kader zurückkehren – bis Sonntag sogar vorübergehend Platz eins übernehmen. Dafür benötigt es aber den fünften Sieg in Serie – mehr waren Blau-Weiß nur in der Saison 2020/21 (10 Siege) gelungen. Und da wurde man Meister.