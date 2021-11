Blau-Weiß will die 30-Punkte-Marke im Herbst knacken

In der vergangenen Meistersaison hatten die Linzer zur Saisonhalbzeit 27 Punkte auf dem Konto – gelingt zum Abschluss der aktuellen Hinrunde ein Sieg gegen die Falken, wären es in dieser Spielzeit sogar um drei Punkte mehr. "Das ist unser großes Ziel", sagt Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner, der bis auf den fraglichen Bernhard Janeczek alle Spieler an Bord hat. Gestern war ein Testspieler zu Gast in Linz: Seekirchen-Stürmer Fabian Neumayr (22).

Die nächste Überraschung gelang Vorwärts Steyr beim 1:1 in St. Pölten: Alem Pasic brachte das Team von Trainer Daniel Madlener verdient in Führung (30.). Alberto Prada hatte zuvor sogar einen Elfmeter verschossen (25.). Ex-Rieder Bernd Gschweidl glich für den Favoriten aus Niederösterreich aus. Steyr zog mit dem Punktgewinn am FC Juniors OÖ (0:1 gegen den FAC) vorbei und liegt jetzt auf dem 14. Platz.