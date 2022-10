Blau-Weiß wieder voll im Rennen

Der Rückstand auf den neuen Tabellenführer Horn beträgt sieben Punkte – auch wenn im blauweißen Lager aktuell keiner das Wort Aufstieg in den Mund nehmen will, sind die Linzer nach dem Erfolg im Ländle wieder voll im Rennen.

"Der Sieg in Dornbirn war enorm wichtig. Wir müssen in den restlichen Spielen im Herbst versuchen, unsere zuletzt verlorenen Punkte wieder gutzumachen", sagte Scheiblehner – am besten gleich am Samstag im Derby gegen Vorwärts Steyr. Das jüngste Duell zwischen den beiden Lokalrivalen endete im Februar mit einem 1:1-Unentschieden. "Gegen Steyr haben wir noch etwas gutzumachen", erklärte Scheiblehner vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub, der sich für das 0:1 gegen St. Pölten rehabilitieren will. "Wir wollen mit Mut und Herz auftreten, um zu zeigen, was wir wirklich zu leisten imstande sind", sagte Steyr-Coach Daniel Madlener.