Blau-Weiß-Trainer vor Derby: "Man hat gegen jeden Gegner eine Chance"

"Man hat gegen jeden Gegner eine Chance", sagte Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner vor dem morgigen ersten Stadtderby in der Fußball-Bundesliga gegen den LASK. Nach dem 3:3 in der Vorwoche gegen Hartberg - dem ersten blauweißen Punktgewinn im Oberhaus - geht sein Team mit einem guten Gefühl in das Lokal-Duell. "Wir warten alle schon gespannt auf morgen und freuen uns auf das Spiel. Es wird ein Spiel voller Leidenschaft, in einem super Stadion mit einer tollen Stimmung, das beide Mannschaften unbedingt gewinnen wollen."

Sein Team stehe jetzt gefestigter da, als noch vor zwei Wochen bei der Bundesliga-Premiere: "Da war viel noch ungewiss, jetzt fühlt sich das Team sicherer. Wir wissen, wo wir aktuell stehen. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen die nächsten Schritte machen werden."

Ob der Blau-Weiß-Coach sein Team auf die morgige Kulisse vorbereiten konnte? Für den Großteil wird es das erste Spiel vor mehr als 17.000 Fans sein: "Ich konnte sie nicht darauf vorbereiten, bei uns am Trainingsgelände im Lissfeld sind immer relativ wenig Zuseher", sagt Scheiblehner mit einem Schmunzeln. "Wir haben lange darum gekämpft, dass wir vor 17.000 Fans spielen dürfen. Wir wollen die Stimmung in positive Energie umwälzen."

Auch für den 46-Jährigen ist das Derby ein echtes Highlight: "Abgesehen vom Hartberg-Spiel war, glaube ich, meine größte Kulisse bei der Schülerliga - damals mit der SHS Kleinmünchen in Graz - vor 4000 Zusehern. Aber da habe ich gewonnen."

LASK in Schwächephase?

Beide Teams halten vor dem Stadtduell bei einem Punkt. Die Favoritenrolle hat aber natürlich der LASK inne. Eine Schwächephase will Scheiblehner bei den Athletikern nicht heraufbeschwören: "Dass es beim LASK noch nicht ganz rund läuft, ist klar. Man muss aber auch bedenken, dass sie gegen Gegner wie Rapid und Sturm gespielt haben. Ich glaube nicht, dass wir sie in einer Schwächephase erwischen."

Vielmehr will er sich aber mit seiner eigenen Mannschaft beschäftigen: "Vorrangig haben wir in den ersten beiden Runden gesehen, dass bei uns auch noch nicht alles rund läuft. Wir müssen in den Eins-gegen-Eins-Duellen besser und härter werden", sagt Scheiblehner, der bis auf den langzeitverletzten Lukas Tursch auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann: Auch Stefan Haudum und Kristijan Dobras sind fit.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

