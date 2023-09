Der FC Blau-Weiß Linz geht mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause: Nach dem ersten Bundesliga-Sieg der Klubgeschichte, dem 4:2 in Tirol, fiel Spielern und dem Betreuerteam des Aufsteigers ein Stein vom Herzen. Warum es in Tirol zu drei Punkten gereicht hat?