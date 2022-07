Blau-Weiß-Trainer Scheiblehner: "Wir müssen eine Reaktion zeigen"

"Ich habe es vor Saisonbeginn vorausgesagt, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen werden. Es war ein hergeschenktes Spiel, wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen", sagte Trainer Gerald Scheiblehner.

Er dachte bereits an die kommende Partie am Freitag gegen die Young Violets. Den Fehlstart will er nicht überbewerten: "Die Leistung war einfach schlecht. Wir waren zu ungenau und fehleranfällig im Ballbesitz, haben zwei billige Gegentore zugelassen. Man muss dem Team aber auch einmal ein schlechtes Spiel zugestehen." Das haben die 400 mitgereisten Blau-Weiß-Fans auch getan. "Sie haben uns toll unterstützt."

Eine Hiobsbotschaft muss Vorwärts Steyr verarbeiten: Zugang Silvio Apollonio musste beim 2:2 gegen Rapid II bereits nach sechs Minuten vom Platz. Der Verdacht eines Kreuzbandrisses hat sich bestätigt. Möglicherweise wird Steyr auf dem Transfermarkt jetzt noch einmal aktiv. Oliver Filip, der wegen einer Muskelverletzung ausschied, könnte am Freitag in Liefering einsatzbereit sein. (rawa)