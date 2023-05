Blau-Weiß-Trainer geht mit Fans hart ins Gericht

"Wir haben gewusst, dass wir gewinnen müssen. Am Tag X so da zu sein, das war schon beachtlich", war Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem 3:0 in der 2. Fußball-Liga beim GAK stolz. "Es war eine sehr reife Leistung. Jetzt dürfen wir nicht nachlassen." Am Freitag geht es daheim gegen den FAC, bevor es in der Woche darauf zum Titel-Showdown gegen St. Pölten kommt. Dass seine Kicker zu viel an das Duell mit dem Aufstiegsrivalen denken könnten, glaubt Scheiblehner nicht: "Wir müssen