Blau-Weiß Linz feiert 3:0-Testspielsieg in Belek

Testspielerfolg für den FC Blau-Weiß Linz: Bevor die Kicker von Trainer Gerald Scheiblehner am Samstag wieder Richtung Heimat aufbrechen, feierten sie heute einen 3:0-Sieg im Trainingslager im türkischen Belek.

Gespielt wurden zwei Halbzeiten mit je 60 Minuten. Nach einer torlosen ersten Hälfte zeigte sich die Linzer vor allem in der zweiten Hälfte in Torlaune: Alexander Schmidt (86.) und Kristijan Dobras (96., 116.) erzielten die Treffer der Linzer.

Video: Blau-Weiß-Trainer Scheiblehner über die Leistung beim 3:0-Testspielsieg:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bis auf den kränklichen Thomas Goiginger und Elias Bakatukanda, der nach überstandener Influenza-Erkrankung noch nicht voll im Trainingsbetrieb dabei ist, kam der gesamte Kader zum Einsatz.

"Es war insgesamt eine sehr reife Leistung von uns. Wir haben defensiv nichts zugelassen und kein Gegentor bekommen, das war auch unser Ziel. Gegen Ende hin haben wir das Spiel auch klar für uns entschieden, was mich sehr freut. Alle fitten Spieler haben auch sehr gute Einsatzzeiten bekommen und einige haben das auch wirklich genützt, um aufzuzeigen, dass sie zurecht ganz nah an der Startelf dabei sind. Natürlich tut so ein Sieg auch extrem gut für die Stimmung und rundet das Trainingslager perfekt ab ", resümiert BW-Trainer Scheiblehner.

Video: Blau-Weiß-Trainer Scheiblehner zieht ein Fazit über das bisherige Trainingslager und gibt Einblicke über die Transfer-Pläne des Klubs:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

So spielte Blau-Weiß:

Vitek (90. Turner); Strauss (60. Pasic), Maranda (75. Tursch ), Moormann (60. Mitrovic); Anderson (90. Gölles), Diabaté (75. Wähling), Briedl (90. Dantas), Pirkl (90. Ibertsberger); S. Seidl (75. Mensah) , Noß (75. Dobras), Ronivaldo (60. A. Schmidt)

Bildergalerie: Blau-Weiß Linz feiert 3:0-Testspielsieg in Belek Blau-Weiß-Testspiel in Belek (Foto: GEPA pictures/ Johannes Friedl (GEPA pictures)) Bild 1/32 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.