Blau-Weiß-Spieler nach Erdbeben geschockt

"Einige unserer Kicker sind aufgewacht, haben die Erde beben gespürt", erzählt Blau-Weiß-Sportchef Tino Wawra von den Szenen am Montagmorgen im Trainingslager von Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz im türkischen Lara. Erst Stunden später wurde den Linzern die Tragödie erst so richtig bewusst, als erste Meldungen von der Erdbebenkatastrophe an der türkisch-syrischen Grenze durch die Nachrichten gingen.