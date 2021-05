Setzt der FC Blau-Weiß Linz seine unglaubliche Siegesserie in der 2. Fußball-Liga heute (18.10 Uhr, Hofmann-Personal-Stadion) auch gegen Lafnitz fort? Mit dem elften Erfolg in Folge wäre der Linzer Tabellenführer der alleinige Siegesserien-Rekordhalter in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Zuletzt hat das Team von Trainer Ronny Brunmayr mit dem 2:0 gegen den FAC den Uralt-Rekord der Admira eingestellt, die 2000 zehn Spiele in Folge gewinnen konnte.