21-7-21 – so lautet die Erfolgsformel von Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga: Das 2:1 bei Horn war der neunte volle Erfolg in Serie – und im April der siebente Sieg binnen 21 Tagen. Wodurch das Team von Trainer Ronny Brunmayr mittlerweile mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung die Tabelle vor Liefering (ein Spiel weniger) und Lafnitz anführt.