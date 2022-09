Blau-Weiß nicht titelreif

"Normal kann man mit dieser Bilanz nicht um den Titel mitspielen", brachte es Sportchef Tino Wawra nach der bereits vierten Saisonniederlage des FC Blau-Weiß Linz in der zweiten Fußball-Liga gegen St. Pölten (0:1) auf den Punkt.

Wieder einmal waren die Linzer das bessere Team – und konnten abermals die Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. "Wir schaffen es nicht, den Spielverlauf auf unsere Seite zu bekommen. Dann muss man einfach auch einmal ein Unentschieden mitnehmen", spricht Wawra das bittere Gegentor in der Nachspielzeit an.

Zum Glück sind auch die Konkurrenten noch nicht wirklich in Form. " Das einzig Positive ist, dass in der Tabelle nicht viel passiert ist." Der Klub bleibt trotz der nicht titelreifen Bilanz ruhig. Wawra: "Eine Trainerdiskussion gibt es bei uns sicher nicht. Zu viele Niederlagen sollten wir uns bis zur Winterpause aber nicht mehr erlauben." In der Länderspielpause sollen wieder die Sinne geschärft werden – unter anderem mit einem Testspiel am Donnerstag gegen den deutschen Zweitligisten Greuther Fürth. (rawa)