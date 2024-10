Blau-Weiß Linz will tolle Hinrunde krönen

Steht der FC Blau-Weiß Linz auch nach der ersten Hälfte des Grunddurchgangs in der Fußball-Bundesliga in der oberen Tabellenhälfte? Dafür ist morgen (17 Uhr) wohl ein Auswärtssieg bei Hartberg vonnöten.

"Ein Sieg in Hartberg wäre das i-Tüpfelchen einer tollen Hinrunde", sagt Trainer Gerald Scheiblehner vor dem morgigen Gastspiel in der Steiermark, das gleichzeitig auch der Startschuss einer herausfordernden Auswärtswoche ist: Nach der Partie in Hartberg wartet am Mittwoch das Achtelfinale im ÖFB-Cup bei Sturm Graz und am darauffolgenden Sonntag die erste Rückrundenpartie des Grunddurchgangs gegen die Wiener Austria. "Auf uns warten jetzt drei schwierige Auswärtsspiele in einer Woche. Darauf haben wir uns eingeschworen."

Während sein Team aus den jüngsten drei Runden nur einen Punkt geholt hat, schwimmt Gegner Hartberg mit Neo-Trainer Manfred Schmid auf der Erfolgswelle: Seit der Übernahme des 53-jährigen Wieners haben die Steirer drei ihrer bisherigen vier Spiele gewonnen. Das Erfolgsgeheimnis ist für Scheiblehner leicht erklärt: "Er hat von der Spielanlage im Vergleich zu Markus Schopp nicht viel verändert und ist in keinen Aktionismus verfallen. Warum auch? Der Stil, den sich Hartberg angeeignet hat, hat in den vergangenen Jahren gut funktioniert. Und man merkt es auch, dass sich die Spieler damit wohlfühlen."

Morgen soll es für die Hartberger indes ungemütlich werden: Noch konnte Blau-Weiß gegen die Steirer zwar kein Bundesliga-Spiel gewinnen, trotzdem sagt Scheiblehner: "Auch das haben wir uns vorgenommen. Wir wollen jeden Bundesligisten schlagen."

Rotweißrot gefragt

Dass das Aufeinandertreffen zwischen den Linzern und Hartberg am morgigen Nationalfeiertag stattfindet, passt zu beiden Teams: Das Duo zählt zu jenen Mannschaften, bei denen rotweißrote Kicker besonders gefragt sind. Während Blau-Weiß in den bisherigen zehn Spielen mit einem Österreicher-Anteil von 71,2 Prozent auf dem zweiten Platz liegt, rangiert Hartberg mit 70,4 Prozent nur knapp dahinter. Ein wichtiger heimischer Kicker wird Blau-Weiß wohl auch heute erneut fehlen. Mittelfeldspieler Alexander Briedl kämpft weiterhin mit einer Schambeinentzündung. Andreas Lukse, Lukas Tursch, Conor Noß, Oliver Wähling und Joao Luiz fallen ebenfalls aus.

Die "Österreicher-Tabelle" führt indes Altach mit 75,1 Prozent an. Die besten Teams der Vorsaison sind auf den hinteren Rängen platziert: Meister Sturm Graz hält bei 13,1 Prozent, Salzburg bei 9,1 Prozent. Der LASK kommt auf 25,8 Prozent.

Autor Raphael Watzinger

