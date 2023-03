Blau-Weiß Linz will Siegeszug fortsetzen

Geht der Erfolgslauf des FC Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga am Samstag (14 Uhr, Hofmann Personal Stadion) auch gegen Schlusslicht Kapfenberg weiter? Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner ist mit einem 4:0-Derbysieg gegen Vorwärts Steyr ideal in das Frühjahr gestartet – insgesamt haben die Linzer die jüngsten sieben Spiele allesamt gewonnen.

Drei Siege fehlen dem Stahlstadtklub noch, die längste Siegesserie in der zweithöchsten Spielklasse einzustellen. Diese müssen sich aktuell ausgerechnet die Linzer mit der Admira teilen: 2021 hat Blau-Weiß mit zehn Siegen en suite den Rekord der Niederösterreicher aus dem Jahr 2000 eingestellt.

Auch wenn es heute gegen den Tabellenletzten geht, warnt BW-Coach Scheiblehner vor den Steirern: "Seit der Übernahme von Trainer Abdulah Ibrakovic haben sie in dessen sechs Spielen zehn ihrer zwölf Punkte geholt. Er weiß, was zu diesem Team passt und wie man im Abstiegskampf auftreten muss. Auf uns wartet eine schwierige Aufgabe." Fixiert wurde bereits heute der ablösefreie Wechsel von Stürmer Fally Mayulu im Sommer zu Bundesligist Rapid.

Mehr zum Thema Blau Weiß Linz Fix: Blau-Weiß-Stürmer wechselt im Sommer zu Rapid Wien LINZ. Fally Mayulu verlässt den Linzer Fußball-Zweitligisten und schafft den Sprung zu einem Top-Klub in der Bundesliga. Fix: Blau-Weiß-Stürmer wechselt im Sommer zu Rapid Wien

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.