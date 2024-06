Blau-Weiß Linz: Warum Transfer eines Stürmers noch Zeit benötigt

Während Zweitligist SV Ried heute das erste Testspiel der Sommervorbereitung ankickt, verzichten die Bundesligisten LASK und Blau-Weiß Linz in der ersten Vorbereitungswoche indes auf ein Testspiel. "Mir ist die Verletzungsgefahr zu groß, gleich nach ein paar Tagen mit einem Spiel zu starten", sagt Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner, der mit den ersten Einheiten voll zufrieden war: "Die Burschen machen einen guten Eindruck, es ist eine super Spannung in den Trainings."

Nachdem Stürmer Ronivaldo nach seinem verlängerten Urlaub gestern in das Training eingestiegen ist, sollen heute die U21-Teamspieler Alexander Briedl und Simon Seidl folgen. Vielleicht noch ein weiterer Kicker? Mit Lukas Ibertsberger steht der Transfer des fünften Neuzugangs kurz bevor. Der 20-jährige Linksverteidiger war in der Vorsaison an Wolfsberg (13 Liga-Einsätze) verliehen, kommt von Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

"Spieler muss uns besser machen"

Auch im Angriff will sich der Klub noch verstärken, macht sich dabei aber keinen Stress. Scheiblehner: "Wir wollen einen Spieler holen, der uns auch besser macht. Der Transfermarkt ist noch nicht einmal richtig ins Laufen gekommen. Es hat Sinn, wenn man öfters auch einmal ein bisschen zuwartet."

Ein weiterer Zugang an vorderster Front würde wohl auch einen Abgang bedeuten: Dann könnte für Stefan Feiertag eine Leihstation in Frage kommen. Auch Daniel Mitrovic, Julian Gölles und Marcel Schantl sind Wackelkandidaten.

Die Vorbereitung von Blau-Weiß Linz

Dienstag, 18. Juni, 15 Uhr | Sportpark Lissfeld: Trainingsauftakt

Mittwoch, 26. Juni: Blau-Weiß Linz - Slovan Bratislava

Samstag, 29. Juni, 15 Uhr: Admira Linz - Blau-Weiß Linz



Dienstag, 2. Juli, 18 Uhr | Windischgarsten: Blau-Weiß Linz - 1860 München

Samstag, 6. Juli, 18.30 Uhr | St. Marienkirchen/P.: Wallern/St. Marienkirchen - Blau-Weiß Linz

Freitag, 12. Juli, 18 Uhr: Admira - Blau-Weiß Linz



Samstag, 20. Juli: Jubiläumsturnier 125 Jahre Stuttgarter Kickers

Erste Pflichtspiele:

26./27./28. Juli: ÖFB-Cup, 1. Runde: Wildon - Blau-Weiß Linz



2./3./4. August: Bundesliga, 1. Runde

Bisherige Transfers

Zugänge : Martin Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Oliver Wähling (D, Osnabrück), Lucas Dantas (Bra, Lemense), Kevin Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Erwin Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

: Martin Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Oliver Wähling (D, Osnabrück), Lucas Dantas (Bra, Lemense), Kevin Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Erwin Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe) Abgänge: Tobias Koch (Klagenfurt), Stefan Haudum (Admira), Michael Brandner (Mondsee), Marco Krainz, Fabian Windhager

