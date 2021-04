Blau-Weiß Linz: Warum der Traum vom Meistertitel wahr werden könnte

Nach 922 Tagen führt der FC Blau-Weiß Linz wieder die 2. Fußball-Liga an – mit dem 5:2 bei den Amateuren von Rapid Wien schoss sich das Team von Trainer Ronny Brunmayr an die Spitze der zweithöchsten Spielklasse. Und auch wenn man in dieser Saison noch nicht aufsteigen kann – die Lust auf den Meisterteller wurde im Lager der Linzer längst geweckt.