Blau-Weiß-Linz-Verteidiger Pirkl für zwei Spiele gesperrt

Wie der Liga-Strafsenat am Montagabend mitteilte, erhielt der 27-Jährige für seinen Platzverweis nach einem Foul an Robert Zulj beim 0:0 gegen den LASK am Sonntag eine Sperre von zwei Partien. Altachs Alexander Gorgon muss nach Rot beim 1:2 gegen den GAK am Samstag eine Partie zuschauen, eine weitere wurde bedingt ausgesprochen.

