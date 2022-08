Blau-Weiß Linz verstärkt sich vor kurz vor Ende der Transferphase

Der 25-Jährige, der zuletzt beim Floridsdorfer AC (FAC) unter Vertrag stand und im zentralen Mittelfeld zu Hause ist, wird mit einem Vertrag bis Sommer 2024 ausgestattet.

Über die Akademie der Wiener Austria und Austria Lustenau kam er zum FAC. Krainz absolvierte 166 Spielen in der zweiten Liga.

In der abgelaufenen Spielzeit wurde Krainz, welcher auch 36 Länderspiele (diverse Nachwuchsmannschaften) in den Beinen hat, ins Team der Saison gewählt. „Marco war letztes Jahr mit seinen Leistungen maßgeblich an der tollen Saison des FAC beteiligt. Dass wir ihn jetzt noch am letzten Transfertag zu uns lotsen konnten, ist eine super Geschichte“, wird Sportchef Tino Wawra in einer Klubaussendung zitiert.

„Der Verein hat genaue Ziele und Vorstellungen, die mich von Anfang an gereizt und überzeugt haben. Man konnte schon in den letzten Jahren sehen was der Klub für eine positive Entwicklung genommen hat“, sagt Krainz.