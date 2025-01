Blau-Weiß Linz verstärkt sich auf der Torhüter-Position

Der 26-Jährige wechselt vom Zweitligisten SKN St. Pölten zu den Blau-Weißen und unterzeichnet einen Vertrag bis Sommer 2025. Mit der Verpflichtung reagiert der Stahlstadtklub auf den Ausfall von Ersatztorhüter Andreas Lukse. Die OÖN hatten berichtet.

„Es freut mich sehr, dass Thomas unsere Mannschaft zumindest bis Saisonende verstärken wird. Durch den Ausfall von Andreas Lukse und dem baldigen Frühjahrsstart war es uns wichtig, auf der Position des Torhüters zu reagieren, um vor allem für die wichtigen ersten Spiele gerüstet zu sein. Thomas bringt nicht nur die notwendigen sportlichen Qualitäten mit, sondern konnte uns auch in einem einwöchigen Gasttraining restlos davon überzeugen, dass er charakterlich gut in die Mannschaft passt und matchfit ist“, so Sportdirektor Christoph Schößwendter.

Turner begann seine fußballerische Laufbahn beim SK Schärding. Nach Stationen beim LASK sowie Vorwärts Steyr schloss er sich im Sommer 2022 dem SKN St. Pölten an. Bevor er sich im März 2024 das Kreuzband riss, absolvierte er 12 Pflichtspiele für die Niederösterreicher.

„Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zu Blau-Weiß Linz. Der Verein und alle Verantwortlichen haben mir großes Vertrauen entgegengebracht, für das ich sehr dankbar bin. Ich freue mich sehr, tagtäglich mit der Mannschaft am Platz zu stehen und möchte mich so schnell wie möglich integrieren, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen“, sagt Thomas Turner.

