Blau-Weiß Linz verpflichtete einen Salzburger

Lukas Ibertsberger soll ab sofort auf der linken Seite von Blau-Weiß Linz Tempo machen: Der 20-Jährige stand bei Salzburg unter Vertrag, in der vergangenen Saison war er an Wolfsberg ausgeliehen. Für die Kärntner kam er in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, die einzige Torvorlage gelang bei seinem Bundesligadebüt gegen den LASK (1:2).

Ibertsberger unterschrieb bis 2026 bei den Linzern. Er ist der Sohn von Robert Ibertsberger. Der vormalige Legionär bei Venedig und ehemalige Ried-Trainer ist aktuell Assistent von Franco Foda beim kosovarischen Nationalteam. Onkel Andreas Ibertsberger spielte bei Freiburg, Hoffenheim und Duisburg.

Handlungsbedarf war bei den Linzern auf der linken Seite gegeben, weil Joao Luiz noch lange ausfällt. Die Achillessehne, die beim Brasilianer im März gerissen war, riss erneut.

Die Vorbereitung von Blau-Weiß Linz

Dienstag, 18. Juni, 15 Uhr | Sportpark Lissfeld: Trainingsauftakt

Mittwoch, 26. Juni: Blau-Weiß Linz - Slovan Bratislava

Samstag, 29. Juni, 15 Uhr: Admira Linz - Blau-Weiß Linz



Dienstag, 2. Juli, 18 Uhr | Windischgarsten: Blau-Weiß Linz - 1860 München

Samstag, 6. Juli, 18.30 Uhr | St. Marienkirchen/P.: Wallern/St. Marienkirchen - Blau-Weiß Linz

Freitag, 12. Juli, 18 Uhr: Admira - Blau-Weiß Linz



Samstag, 20. Juli: Jubiläumsturnier 125 Jahre Stuttgarter Kickers

Erste Pflichtspiele:

26./27./28. Juli: ÖFB-Cup, 1. Runde: Wildon - Blau-Weiß Linz



2./3./4. August: Bundesliga, 1. Runde

Bisherige Transfers

Zugänge : Martin Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Lukas Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Oliver Wähling (D, Osnabrück), Lucas Dantas (Bra, Lemense), Stefan Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Erwin Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

: Martin Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Lukas Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Oliver Wähling (D, Osnabrück), Lucas Dantas (Bra, Lemense), Stefan Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Erwin Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe) Abgänge: Tobias Koch (Klagenfurt), Stefan Haudum (Admira), Michael Brandner (Mondsee), Marco Krainz, Fabian Windhager

