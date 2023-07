Blau Weiß Linz und die ersten Male …

Es gibt für alles ein erstes Mal – frei nach diesem Motto beginnt auch für den FC Blau-Weiß Linz heute mit dem Auswärtsspiel in Wolfsberg beim WAC (17 Uhr) eine neue Ära in der Fußball-Bundesliga. Das erste Spiel in der Bundesliga: Nicht nur der Klub feiert in seinem 26-jährigen Bestehen seine Premiere im Oberhaus – auch einige Kicker wie Goalie Nicolas Schmid, die Verteidiger Danilo Mitrovic, Simon Pirkl und Fabian Windhager sowie die Offensivspieler Raphael Hofer, Paul Mensah und