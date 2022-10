Blau-Weiß Linz stürmt nach vorne

In der 88. Minute brachen beim Gastspiel von Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga gegen Kapfenberg (4:2) alle Dämme: Matthias Seidl hatte vom Sechzehner abgezogen, sein satter Volleyschuss landete genau im Eck – und die komplette Linzer Betreuerbank sprintete vor Freude auf das Spielfeld. Es war der so wichtige 3:2-Führungstreffer beim 4:2-Auswärtssieg der Königsblauen. Damit liegen die Blau-Weißen bereits auf Platz fünf, nur zwei Punkte hinter dem Zweiten Amstetten.

"Es war weniger eine Erleichterung, sondern mehr riesige Freude", beschrieb Trainer Gerald Scheiblehner das Glücksgefühl. Zweimal war sein Team gegen das Schlusslicht in Rückstand geraten. "Es war ein unglücklicher Spielverlauf, Kapfenberg hat praktisch mit zwei Torchancen zwei Tore erzielt. Wir haben unglaubliche Mentalität gezeigt und uns für eine starke Leistung belohnt."

Genau diese Mentalitätssiege geben Auftrieb, wenn man das Feld von hinten aufrollen will: Der Sieg in Kapfenberg war der dritte in der Liga in Serie. Scheiblehner: "Wir haben zuletzt genug gelitten, sind aber ruhig geblieben und gemeinsam gestärkt aus dieser Schwächephase herausgekommen." Das hat Blau-Weiß Linz auch in der Obersteiermark eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Sogar die verletzten Spieler wie Kapitän Michael Brandner, Fabio Strauß und Christoph Schösswendter machten die Auswärtsreise mit und peitschten ihr Team nach vorne.

Steyr gelingt Befreiungsschlag

Über einen ganz wichtigen Sieg durfte Vorwärts Steyr jubeln: Auch das Team von Trainer Daniel Madlener war gegen Lafnitz 0:1 zurückgelegen, gewann aber 2:1. Es war der erste "Dreier" nach fünf sieglosen Partien. Madlener: "Wir haben uns da selber hineingebracht, haben die Situation aber angenommen und eine Reaktion gezeigt."