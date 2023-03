Blau-Weiß Linz stolperte beim Schlusslicht – 1:2

Blau-Weiß verlor in Wien bei den Young Violets.

Bei Schlusslicht Young Violets kassierte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner mit dem 1:2 die erste Niederlage nach zehn ungeschlagenen Partien.

Die Linzer hatten mehr vom Spiel, richtig gefährlich wurden sie aber selten: In der 26. Minute war ein Kopfball von Ronivaldo neben das Tor gegangen, Manuel Marandas Abschluss per Ferse landete nach einer Ecke auf dem Tornetz (45.). In der fünften Minute der Nachspielzeit dann der Schock: Torhüter Nicolas Schmid hatte einen Schuss von Anouar El Moukhantir direkt vor die Füße von Dario Kreiker abgewehrt, der nur mehr einschieben musste.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste Halbzeit geendet hatte: Dejan Radonjic ließ die Hausherren nach einer Ecke abermals jubeln. Die Linzer wachten zu spät auf: Zuerst war die Scheiblehner-Elf aus der Distanz an der Stange gescheitert, Ronivaldos Anschlusstreffer (77.) war zu wenig.

"Die Niederlage schmerzt, aber vor allem die Leistung. Es war ein verdienter Sieg der Young Violets. Wir haben uns wenig durchgesetzt und hatten wenig Lösungen", resümierte BW-Coach Gerald Scheiblehner.

Yilmaz-Goldtor in Steyr

Den ersten Sieg im Frühjahr fuhr Vorwärts Steyr ein – ein Startelf-Debütant erzielte das Goldtor beim 1:0 gegen den FAC: Kubilay Yilmaz, im Winter zu den Rot-Weißen gekommen, stand nach einem Kopfball von Alem Pasic goldrichtig. Im Finish hielt Steyr-Torhüter Nikolas Polster mit starken Paraden den Sieg fest. Vorwärts verließ erstmals seit vergangenem Oktober die Abstiegsränge.

