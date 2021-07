Blau Weiss Linz stieg souverän in zweite ÖFB-Cup-Runde auf

Die Linzer gewannen beim Salzburger Regionalligisten SV Kuchl mit 3:0 und stiegen damit als 32. Team in Runde zwei auf. Fabio Strauss (53.) und Matthias Seidl (67., 93.), der im Sommer just von Kuchl zu den Oberösterreichern gewechselt war, stellten in der zweiten Hälfte den Sieg des Favoriten sicher.

Die Auslosung für die zweite Runde geht am Sonntag (18.55 Uhr/live ORF eins) über die Bühne.