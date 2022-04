Blau-Weiß Linz spielte für den guten Zweck

Die Stars des Fußball-Zweitligisten FC Blau-Weiß Linz waren in St. Georgen im Attergau zu Gast – ihre Mission: Ukrainischen Waisenkindern, die vom Krieg nach Oberösterreich geflohen sind, zumindest für einen kurzen Moment sämtliche Sorgen vergessen zu lassen. Neben der Übergabe von Sachspenden sowie eines Spendenschecks – Blau-Weiß-Partner „freiraum-europa“, ein gemeinnütziger Verein aus Linz, organisierte Haussammlungen in ganz Österreich – wurde auch Fußball gespielt. Über eine Stunde kickten die beiden Salzburger Neumayr und Seidl mit 83 Kindern und Jugendlichen und sorgten so für ein bisschen Spaß und Abwechslung in dieser schwierigen Zeit.

Seidl und Neumayr kickten mit den ukrainischen Kindern. Bild: Nina Steinhauser

„Die Burschen und Mädchen hatten eine riesige Freude“, erzählt Klaudia Dorninger von freiraum-europa. Ein weiteres Highlight: Blau-Weiß lud alle ukrainischen Kinder zum nächsten Heimspiel ein und lässt sie mit dem Bus abholen. Dorninger: „Ihre Augen haben gestrahlt, einige haben sich sogar mit einem Danke auf Deutsch bedankt.“