Blau-Weiß Linz: So viel kosten die Tickets im neuen Stadion

“Zusammen in eine neue Ära“ lautet der Slogan von Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz, wenn es in den kommenden Wochen darum geht, das neue Donauparkstadion mit Leben zu füllen. Die neue Spielstätte wird im Juli 2023 eröffnet - die ersten Hardfacts in Sachen Ticketing stehen nun fest. Die OÖN geben einen Überblick:

Verkaufsprozedere: Ein Vorkaufsrecht für Mitglieder und bestehende Abo-Besitzer wird es vom morgigen 29. März bis zum 2. April geben. Mit dem Vorteil, seinen Lieblingsplatz im neuen blau-weißen Wohnzimmer vorab zu sichern. Ab Montag, dem 3. April, startet der allgemeine Verkauf. Tickets sind online via https://ticket.blauweiss-linz.at/ zu erwerben, der stationäre Verkauf wird am 6. April (von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr) und am 7. April (15 Uhr bis 18 Uhr) sowie am Spieltag, den 8. April nach dem Spiel jeweils an den Kassen im Hofmann-Personal-Stadionmöglich sein. Die weiteren stationären Verkaufstage werden via Homepage und Social Media Kanäle des FC Blau-Weiß Linz veröffentlicht.

Ticketpreise: Die Preise ab der kommenden Saison werden gesammelt, sprich Tagesticket- sowie Abopreise für die 1. & 2. Liga veröffentlicht. Da noch nicht klar ist, in welcher Liga die Königsblauen spielen, werden die Tickets vorerst mit den 2. Liga-Preisen verkauft. Jahreskarten auf der neuen blau-weißen Fantribüne gibt es für Vereinsmitglieder in der 2. Liga ab 131,- Euro (für „Noch-nicht“ Vereinsmitglieder 154,- Euro) und in der höchsten Spielklasse ab 153,- Euro (für „Noch-nicht“ Vereinsmitglieder 180,- Euro). Auf der Längsseite kostet in der 2. Liga das teuerste Abo für Mitglieder 215 Euro (für „Noch-nicht“ Vereinsmitglieder 253,- Euro). In Österreichs Oberhaus wären es 294 Euro für Mitglieder und 364 Euro für Nicht-Mitglieder.

Wollen leistbare Ticketpreise anbieten“

„Mit dem neuen Stadion wollen wir zusammen mit unseren Fans, Sponsoren und Partnern eine neue Ära des Klubs starten. Unser Ziel ist es, den FC Blau-Weiß Linz weiter zu professionalisieren und nachhaltig sportlich wie wirtschaftlich weiterzuentwickeln, um damit im Idealfall die Rahmen bedingungen für ein Bestehen in der 1. Liga zu ermöglichen. Dabei ist uns die Unterstützung unserer Fans wie auch der Ausbau unserer Fan-Base sehr wichtig, weshalb wir als bodenständiger und sehr hart für den Erfolg arbeitender Klub leistbare Ticketpreise anbieten. Mit unterschiedlichen Ticket-Kategorien wollen wir für jede und jeden ein passendes Ticket anbieten und den Spielbesuch ermöglichen. Fairness ist uns dabei sehr wichtig, deshalb verkaufen wir zunächst die Jahreskarten um den Preis der 2. Liga und im Falle des erhoffen Aufstiegs wird der Restbetrag zum Preis für die 1. Liga in Rechnung gestellt und nach Bezahlung die Tickets freigeschalten. Wir freuen uns auf unsere neue Heimstätte und viele gemeinsame Fußballfeste mit den blau-weißen Fans!“, sagt Christoph Peschek, Geschäftsführer des FC Blau-Weiß Linz.

Die Ticketpreise im Detail:

Download zum Artikel Ticketpreise Blau-Weiß Linz PDF-Datei vom 28.03.2023 (323,19 KB) PDF öffnen

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

