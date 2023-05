Blau-Weiß Linz präsentiert neuen Partner in der Sportvermarktung

Sporteo stattet das neue Hofmann Personal Stadion an der Donaulände mit LED-Banden aus. Auf 120 Metern in der 2. Liga und 240 Metern in der Bundesliga haben zukünftig alle Partner die Chance, ihr Werbebotschaften zu transportieren. Sporteo verfügt über 35 Jahre Erfahrung im Sportsponsoring und rüstet eine Vielzahl der österreichischen Bundesligisten mit LED-Banden aus. Nun setzt auch der FC Blau-Weiß Linz auf die Expertise und Fachkompetenz von sporteo.

„Mit sporteo haben wir einen starken Partner in der Sportvermarktung gefunden, der uns in unserem neuen Hofmann Personal Stadion mit LED-Bandensystemen ausstatten wird. So können wir unseren Partnern eine qualitativ hochwertige Sichtbarkeit garantieren. Dies ist Teil unserer Wachsstumsstrategie und der damit einhergehenden Professionalisierung des Klubs. Ein Danke an dieser Stelle an Wolfgang Hartter für die konstruktiven Gespräche und das Vertrauen", so Christoph Peschek, Geschäftsführer FC Blau-Weiß Linz.

„Wir sind stolz unsere Partnerschaft mit dem FC Blau-Weiß Linz verkünden zu dürfen! Mit dem Umbau des Donauparkstadions und ambitionierten Zielen im Sportbereich stellt der Verein die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Daher ist es uns eine Freude die Stahlstädter in ihrem neuen Wohnzimmer mit LED-Bandensystemen auszustatten und in Vermarktungsfragen zu unterstützen, gemäß dem Motto „Zusammen in eine neue Ära". Zudem möchten wir an dieser Stelle auch Christoph Peschek für die vertrauensvollen Gespräche bedanken, um diese Zusammenarbeit zu ermöglichen!“, betont Wolfang Hartter, Geschäftsführer sporteo Int. Sportmanagement AG.

