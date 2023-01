Blau-Weiß Linz: Peschek als "bester Kopf Europas"

Neo-Vorstand Philipp Kaufmann sprach sogar vom "besten Kopf Europas". Peschek selbst, der nach seinem Aus als Rapid-Geschäftsführer in Linz auch räumlich ein neues Kapitel aufschlägt und sich gestern vor seinem ersten Medientermin bei der Kampfmannschaft vorgestellt hat, ist voller Tatendrang. "Die Entwicklung von Blau-Weiß Linz in den jüngsten Jahren ist bemerkenswert. Aber es warten intensive Monate."

Es stehen wichtige Entscheidungen an, wie etwa bei der Stadionvermarktung: Im März sollen die ersten Abo-Angebote öffentlich gemacht werden. In welcher Liga das sein wird, ist noch ungewiss. Vorstand Sargon Mikhaeel: "Wir wollen bis 2024 den Bundesliga-Aufstieg schaffen. Wir haben das Budget für heuer so kalkuliert, dass wir auch bei einem Nichtaufstieg in der kommenden Spielzeit angreifen können." Die Zeit drängt auch bei Sportchef Tino Wawra, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Peschek: "Tino war ein Mosaikstein in meiner Entscheidung, zu Blau-Weiß zu kommen. Ich will zeitnah eine Lösung finden." Das Interesse am Sportchef ist groß. Gemunkelt wird, dass ihn der deutsche Bundesligist Wolfsburg als sportlichen Leiter bei dessen Kooperationsverein, Österreichs Zweitligist St. Pölten, hätte.

Lokal-Rivale Vorwärts Steyr legte gestern am Transfermarkt nach: Ex-Rieder Murat Satin unterschrieb bis 2024.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport

