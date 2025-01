Blau-Weiß Linz nimmt Rapid-Kicker unter die Lupe

Bekannter Testspieler beim FC Blau-Weiß Linz: Ab Dienstag soll mit Bernhard Zimmermann ein Kicker von Rapid Wien in der Stahlstadt vorspielen. "Wir kennen seine sportlichen Qualitäten, wollen uns aber vor allem einen Überblick über seinen Fitnesszustand machen", bestätigt BW-Sportchef Christoph Schösswendter auf OÖN-Nachfrage.

Der 22-Jährige war zuletzt lange verletzt: Im vergangenen April hat der Offensivspieler während seiner Leihe zum Wolfsberger AC einen Kreuzbandriss erlitten, konnte seitdem kein Spiel absolvieren. Gegen Ende der Herbstsaison ist Zimmermann aber wieder in das Training bei den Hütteldorfern eingestiegen, hat auch in den vergangenen Tagen am Mannschaftstraining des Amateurteams der Grün-Weißen voll teilgenommen.

Macht der gebürtige Niederösterreicher in den kommenden Tagen im Training von BW-Coach Gerald Scheiblehner einen guten Eindruck, wäre ein Transfer auch in der Winter-Übertrittszeit denkbar. Im Sommer läuft sein Vertrag bei Rapid aus.

Huskovic: "Aktuell kein Kontakt"

Auch beim zuletzt kolportierten Muharem Huskovic von der Wiener Austria läuft im Sommer der Vertrag aus. Ein Wechsel des Offensivspielers ist zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht konkret. "Huskovic ist ein interessanter Spieler, aktuell haben wir mit ihm aber keinen Kontakt", sagt Schösswendter.

Momentan arbeitet dessen Noch-Klub aus Wien-Favoriten an einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags. Dann würden die Veilchen den 21-Jährigen gerne verleihen. Neben Blau-Weiß sind aber auch andere Bundesligisten interessiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.