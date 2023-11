Blau-Weiß Linz nahm Derby-Revanche: 2:0 gegen den LASK

Im ersten Derby im neuen Hofmann-Personal-Stadion jubelten die Hausherren mit ihren Fans: Außenseiter Blau-Weiß Linz bezwang den LASK mit 2:0.

Der LASK hatte zwar vom Anpfiff weg mehr Ballbesitz, fand aber keine Lücken in der gut organisierten Blau-Weiß-Defensive. Torgefährlich waren nur die Hausherren, LASK-Torhüter Tobias Lawal hatte viel mehr zu tun als in den vergangenen Spielen. In der 29. Minute konnte er nicht mehr rettend eingreifen: Nach einem abwehrten Einwurf von Simon Seidl spielte Alexander Briedl den Ball in den Strafraum, Ronivaldo war handlungsschneller als die LASK-Verteidiger und schloss mit links ab - 1:0.

Starke Defensive

LASK-Trainer Thomas Sageder stellte um: Moses Usor hatte als Vertreter des geperrten Robert Zulj auf der Spielmacherposition begonnen, nach dem Gegentor rannten die Athletiker im 4-3-3 an - Maksym Talowjerow rückte von der Dreierabwehrkette ins Mittelfeld, Usor nahm wieder seine gewohnte Flügelposition im Angriff ein.

Am Spiel änderte sich nichts: Die konzentierte blau-weiße Defensive bot keine Lücken gegen einen LASK, dem Tempo und Ideen fehlten. In der Schlussphase belagerten die Athletiker zeitweise den Strafraum von Blau-Weiß Linz, die große Ausgleichschance ließen die Hausherren aber nicht zu - und fixierten mit dem 2:0 den Derbysieg (82.). Der Konter lief über Paul Mensah, der Stefan Feiertag ins Spiel brachte, von der Strafraumgrenze knallte der für Ronivaldo eingewechselte Stürmer ins rechte Eck.

Er suchte sich den perfekten Zeitpunkt für sein erstes Bundesligator aus: Feiertag machte das Derby endgültig zum Feiertag für Blau-Weiß Linz.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

