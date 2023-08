Vor dem ersten Linzer Derby am Samstag setzte Blau-Weiß Linz eine Serie fort: Als fünfter Aufsteiger in Folge blieb man im ersten Bundesliga-Heimspiel ungeschlagen. Beim 3:3 gegen Hartberg wurde durch die beiden späten Tore zum Punktgewinn viel Selbstvertrauen für das Duell gegen den LASK am Samstag geholt.