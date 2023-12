Blau-Weiß Linz: Mit einem Feiertag in die Winterpause?

Schlägt am Sonntag die große Stunde von Stefan Feiertag? Der 21-Jährige empfängt mit dem FC Blau-Weiß Linz zum Herbstabschluss in der Fußball-Bundesliga die WSG Tirol (14.30 Uhr, Hofmann Personal Stadion) – und ist nach der Verletzung von Ronivaldo zur Nummer eins in der blauweißen Stürmer-Rangordnung aufgestiegen.

Als sich der Angreifer im Sommer für einen Transfer zu Blau-Weiß entschieden hatte, war es vorerst aber durchaus so geplant, sich im Schatten des Brasilianers auf den nächsten Schritt in seiner Karriere vorzubereiten. Morgen könnte er in der ersten Reihe stehen: "Ich habe mir den Wechsel gut überlegt, kann von Ronivaldo noch sehr viel lernen. Er gibt mir auch ständig neue Tipps, spricht viel mit mir. Wenn irgendeiner vor mir spielen würde, wäre ich schon heiß, aber es ist Ronivaldo. Jeder sieht, was er kann. Man kann sich viel von ihm abschauen. In der nächsten Saison will ich dann endgültig den Stammplatz angreifen."

Auch Klubs aus dem Ausland waren am gebürtigen Niederösterreicher dran – die Plattform Bundesliga mit Blau-Weiß hat ihn aber letztendlich überzeugt: "Ich will bei einem Klub sein, wo ich auch zum Einsatz komme und nicht auf der Tribüne verschimmle." Das Gefühl, ein gefragter Stürmer zu sein, kennt er schon aus früheren Zeiten: Als Absolvent der Fußballakademie St. Pölten schoss er sich bereits mit Toren in das Blickfeld eines deutschen Bundesligisten. "Es ist schon cool, wenn dich ein deutscher Bundesligist anruft, aber ich wollte daheim die Matura fertig machen."

Cousin von Baumgartner

Trotz des Interesses großer Klubs in jungen Jahren nicht abzuheben – dabei half Feiertag auch ein prominentes Familienmitglied: Der Blau-Weiß-Stürmer ist der Cousin von ÖFB-Teamstar Christoph Baumgartner, der aktuell bei RB Leipzig unter Vertrag steht. "Viele Dinge habe ich bei ihm mitbekommen, kann es deshalb gut einschätzen. Wir waren früher praktisch jeden Tag beieinander, waren wie Brüder. Auch jetzt ist der Kontakt immer da."

Feiertag und Baumgartner Bild: Privat

Der Deutschland-Legionär zählte auch zu den ersten Gratulanten nach dem ersten Feiertag-Tor in der Bundesliga – dem entscheidenden 2:0 im Derby gegen den LASK. Ein Treffer, der auch für den Stürmer in seinem Team etwas verändert hat: "Da haben sie einmal gesehen, dass ich auch außerhalb des Strafraums treffen kann. Davor ist oft der Schmäh gelaufen, wenn ich im Training einen Ball über den Zaun geschossen habe. Das hält sich jetzt in Grenzen", sagt Feiertag mit einem Schmunzeln.

Mit weiteren Toren gegen Tirol würde sein Ansehen nicht nur im Team, sondern auch im blau-weißen Stürmer-Ranking weiter steigen.

