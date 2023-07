Blau-Weiß Linz: Legenden sperren das Stadion auf

Die Bundesliga-Saison beginnt zwar auch für den FC Blau-Weiß Linz erst am 28. Juli mit dem Auswärtsspiel in Wolfsberg, die neue Zeitrechnung ist jedoch spätestens am Mittwoch endgültig greifbar: Dann wird das Hofmann-Stadion mit einem Festakt samt riesigem Rahmenprogramm eröffnet. Die letzten Vorbereitungen sind bereits im Gange. Mittlerweile ist auch das Blau-Weiß-Logo bereits an der Stadionfassade angebracht.

Ein besonderer Höhepunkt bei der Eröffnungsfeier am Mittwoch: Die Spieler der Meistermannschaft von 1974 sind eingeladen – und werden gemeinsam mit weiteren Blau-Weiß-Legenden die erste offizielle Stadionführung am frühen Nachmittag erhalten.

Am Mittwoch wird die neue Heimstätte des FC Blau-Weiß Linz mit einem Festakt für die Fans im Stadion offiziell eröffnet. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Die Organisation läuft schon seit längerer Zeit. Es war gar nicht so einfach, alle Spieler von damals zu finden. Sogar Juri Kottan hat versprochen, dass er aus Ungarn anreisen wird", freut sich SK-Vöest-Legende Ferdinand Milanovich, der als Spieler 1974 Meister wurde, ehe er auch als Langzeit-Trainer in die Klubgeschichte einging. "Jeder Verein hat seine Zeit, der FC Blau-Weiß Linz ist unser Nachfolgeverein, mit dem sich auch jeder identifizieren kann."

Blau-Weiß-Linz-Geschäftsführer Christoph Peschek: "Es war uns wichtig, dass die Legenden gemeinsam mit unseren Mitgliedern einen Vorsprung haben und als Erste durch das neue Stadion geführt werden." Die Führungen am ersten Tag sind mittlerweile ausgebucht.

Bereits ab 16 Uhr gibt es zudem ein Kinderprogramm samt Hüpfburg und Schminkstation. Ab 17.30 Uhr werden die Stadiontore geöffnet. Jeder ist eingeladen, am offiziellen Festakt im Freien teilzunehmen – allerdings muss man sich auf der Blau-Weiß-Linz-Homepage eine Freikarte sichern, um eingelassen zu werden. Ab 19 Uhr wird das Stadion dann mit dem Festakt eröffnet, ehe es noch eine Autogrammstunde mit den Spielern gibt.

Dobras-Verpflichtung ist fix

Mit dabei wird Kristijan Dobras sein. Der 30-Jährige ist – wie in den OÖN angekündigt – der Ersatz für den zu Rapid abgewanderten Matthias Seidl. 2021 hatte Dobras mit den Blau-Weißen den Zweitliga-Titel geholt, ehe er zu Vaduz wechselte und mit den Liechtensteinern den SK Rapid aus dem Europacup kickte. Dieses Aus brachte in letzter Konsequenz auch den heutigen Blau-Weiß-Geschäftsführer Christoph Peschek um seinen Job beim SK Rapid.

Zuschauer waren beim ersten Gastspiel von Dobras wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt, "umso größer ist jetzt die Vorfreude endlich vor zahlreichen Fans zu spielen, noch dazu im neuen Hofmann-Stadion", sagte der Mittelfeldspieler.

Vor der Eröffnung testen die Blau-Weißen heute (18 Uhr) bei Bezirksligist Pichl. Das Duell in der ersten Cup-Runde mit Wallern/St. Marienkirchen wird am 22. Juli angepfiffen (18.30 Uhr).

Ein Blick ins Stadioninnere, es könnte schon gespielt werden.

LASK testet gegen die Admira

Der LASK testet heute im voestalpine-Stadion gegen die Admira (11.30 Uhr) – unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil der Mietvertrag in Pasching keine Profi-Spiele mit Zuschauern mehr erlaubt.

Am 21. Juli steigt für den LASK der erste Ernstfall: An jenem Freitag sind die Athletiker in der ersten Cup-Runde beim Vorarlberger Klub Röthis zu Gast (18 Uhr). Das erste Pflichtspiel von Trainer Thomas Sageder wird live auf ORF Sport+ übertragen. Eine Woche später eröffnet der LASK am 28. Juli gegen Rapid die 50. Bundesliga-Saison.

Ried gewann ersten Test 3:0

Zweitligist SV Guntamatic Ried hat Flügelspieler Sandro Schendl verpflichtet. Der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison für die Amateure von Sturm Graz in der zweiten Liga in 28 Spielen vier Tore erzielte und sechs weitere vorbereitete, gab gestern in Windischgarsten im Testspiel gegen 1860 München sein Debüt. Beim 3:0 erzielten Mark Grosse (19.), Matthias Gragger (57.) und Nico Wiesinger (61.) die Tore.

