Blau-Weiß-Verteidiger Wallner beendet Karriere aus religiösen Gründen

Das gab der Verein am Sonntag, kurz vor dem Heimspiel gegen Red Bull Salzburg bekannt. Die OÖN hatten bereits am Freitag über ein mögliches Karriereende berichtet. Der 23-jährige Schweizer war erst im September vom FC Zürich gekommen und absolvierte fünf Ligaspiele für die Oberösterreicher. Der Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst, über die Modalitäten Stillschweigen vereinbart.

Linz. In einem vom Verein verbreiteten Statement erklärte Wallner, er sei "gläubiger Christ" und wolle "Jesus Christus folgen. Der biblische Ruhetag ist mir dabei wichtig geworden. Für mich als Profi heißt dies, dass ich von nun an am Samstag nicht erwerbsmäßig Fußball spielen will. Es ist meine persönliche Überzeugung, zu der ich in den letzten Tagen gekommen bin."

