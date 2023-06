"We are the Champions" – ein spannenderes Herzschlagfinale in der 2. Fußball-Liga hätte man sich nicht wünschen können. Der 2:1 (0:1)-Sieg des FC Blau-Weiß Linz über die Sturm-Graz-Amateure ist das Ticket für die Bundesliga, weil Tabellenführer GAK beim 1:1 (0:0) gegen Dornbirn patzte.