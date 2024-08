Blau-Weiß Linz ist der Angstgegner von Salzburg

Mit breiter Brust reist der FC Blau-Weiß Linz morgen nach Salzburg – nicht nur, weil das Team von Trainer Gerald Scheiblehner beim Auftaktsieg gegen die Austria Selbstvertrauen getankt hat, sondern weil man auch als Angstgegner der Bullen gilt: In der Vorsaison gewannen die Salzburger kein Spiel gegen die Linzer. „Diese Serie habe ich nicht im Kopf“, sagt Scheiblehner, der die Auswärtsfahrt nach Salzburg schon gut kennt: Am Dienstag beobachtete der 47-Jährige den kommenden Gegner in der Champions-League-Qualifikation gegen Enschede. „Unter Neo-Trainer Pepijn Lijnders legen sie wieder jene Tugenden an den Tag, die sie vor Jahren so bekannt gemacht haben. Sie üben enormen Druck aus, das wird die große Aufgabe.“

Einige seiner Spieler kennen das Salzburger System genau: Sechs Kicker aus dem Blau-Weiß-Kader haben Red-Bull-Vergangenheit. Scheiblehner: „Von der Ausbildung in Salzburg profitieren viele Vereine in Österreich – auch wir suchen Spieler, die handlungsschnell und mit Pressing vertraut sind.“

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

