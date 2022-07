Blau-Weiß Linz ist bereit für den Aufstieg

Es ist noch gar nicht so lange her, da stand der FC Blau-Weiß Linz vor einem Scherbenhaufen: Anfang 2020 wurde in letzter Minute der finanzielle Abpfiff abgewendet. In den seither zweieinhalb Jahren wurden die Linzer einmal Meister in der 2. Fußball-Liga und in der Vorsaison Dritter.