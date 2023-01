Blau-Weiß Linz holt sich den Feinschliff in der Türkei

Fally Mayulu beginnt seine blau-weiße Abschiedstournee in der Türkei.

Laut OÖN-Infos soll der Mayulu bereits einen langfristigen Vertrag ab Sommer bei Rapid unterschrieben haben. "Ein Wechsel im Winter ist ausgeschlossen", sagt Sportchef Tino Wawra. Für Wawra geht es an der türkischen Riviera auch um die eigene Zukunft: Neo-Geschäftsführer Christoph Peschek weilt ab Mittwoch ebenfalls beim Trainingscamp und wird dabei auch das eine oder andere Gespräch mit Wawra führen. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus – Peschek hat bereits angekündigt, eine Verlängerung der Zusammenarbeit bald fixieren zu wollen.

Zwei Testspiele in der Türkei

Zwei Testspiele stehen für den Zweitligisten auf dem Programm. Am Mittwoch treffen die Königsblauen auf den polnischen Zweitligisten Rzeszow, am Sonntag geht es gegen den ukrainischen Erstliga-Klub Kolos Kovalivka. Neben Testspieler Lukas Brückler – der 22-jährige Stürmer des Salzburger Regionalligisten Golling war bereits in den jüngsten Vorbereitungsspielen dabei.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper