Blau-Weiß mit großem Schritt in Richtung Titel

Der 2:0 (1:0)-Erfolg am Dienstag in Amstetten war bereits der neunte Erfolg in Serie. Und zudem gab es Schützenhilfe des FC Juniors OÖ, der beim FC Liefering in der 94. Minute zu einem 1:1-Unentschieden kam. Die Lieferinger liegen damit – bei einem Spiel weniger – bereits fünf Punkte hinter den Blau-Weißen auf Platz zwei.

Viele Chancen hatte Blau-Weiß Linz herausgearbeitet, ehe Torjäger Fabian Schubert als Vorlagengeber aushalf. Seinen Pass verwertete Kristijan Dobras aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Linzer (38.). Nach der Pause legte sich Schubert den Ball nach Pomer-Hereingabe am Fünfer noch kurz vor, ehe er zur 2:0-Entscheidung einschoss. Es war Schuberts "Dreißiger" – sprich sein 30. Saisontreffer in dieser Zweitliga-Saison. Und mit diesem ist Blau-Weiß Linz dem Titel näher denn je.

Der FC Juniors OÖ leistete den Blau-Weißen mit einer heroischen Leistung beim 1:1 gegen Liefering Schützenhilfe. Die Juniors hatten nach Gelb/Rot gegen Softic (45.) die gesamte zweite Halbzeit mit einem Mann weniger gespielt.

Torhüter Tobias Lawal zeichnete sich mit zahlreichen Paraden aus, ehe Alexander Prass nach einem Dedic-Freistoß per Kopf doch noch zum 0:1 traf (88.). Die Wieland-Elf gab dennoch nicht auf. Erst übersah Referee Ciochirca ein klares Handspiel von Lieferings Prass im eigenen Strafraum (90.). Nach dem zweiten Handspiel im Lieferinger Strafraum binnen 180 Sekunden gab es dann aber doch noch Elfmeter. Valentino Müller (94.) ließ mit seinem Lupfer in die Mitte des Tores nicht nur den FC Juniors, sondern auch Blau-Weiß jubeln.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Blau-Weiß Linz

Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport h.bartl@nachrichten.at