Blau-Weiß Linz hat schon nächste Saison im Blick

Freitag hatte der FAC mit dem 2:0 gegen Blau-Weiß Linz die Tabellenführung vorübergehend übernommen, gestern zog Austria Lustenau mit dem klaren 3:0 über St. Pölten wieder an den Wienern vorbei und kehrte auf die Position des Spitzenreiters zurück. Im Liga-Finish liegen die Vorarlberger zwei Punkte voran.

Unabhängig vom Ausgang des Titel-Showdowns sagt Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner diplomatisch: "Die bessere Mannschaft soll aufsteigen, es hätten sich beide verdient." Vor allem an den Wienern biss sich sein Team am Freitag die Zähne aus: "Ich muss dem FAC gratulieren, sie sind extrem schwer zu bespielen, haben uns wenig angeboten."

In der kommenden Saison soll dann auch sein Team um den Aufstieg mitmischen – bereits in dieser Woche liegt der Fokus darauf: Bei einer Klausur im Hotel Dilly in Windischgarsten geht es um Zukunftsfragen in allen Bereichen. Wie auch im sportlichen: Nicht nur im Angriff – Innsbruck-Stürmer Ronivaldo soll demnächst ein erstes schriftliches Angebot erhalten – will Blau-Weiß nachrüsten. Es wird auch nach einem Linksfuß in der Innenverteidigung sowie einem routinierten Mann für das zentrale Mittelfeld gesucht. Gezogen wird auch die Option auf Fally Mayulu, die bis 15. Mai gilt. Sportchef Tino Wawra: "Sein Potenzial ist groß, er ist erst bei 50 Prozent." (rawa)