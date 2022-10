Am heutigen Samstag stehen einander Blau-Weiß Linz und Vorwärts Steyr (14.30 Uhr) zum neunten Mal in der 2. Fußball-Liga gegenüber – das insgesamt 15. Duell birgt gleich auf mehreren Ebenen besondere Brisanz: Die sportliche Situation: Geht es nach der Statistik, sind die Blau-Weißen der klare Favorit: Nur eine der bisherigen 14 Partien konnte Steyr gewinnen – in der Regionalliga am 15. März 2014 (1:0). In der zweithöchsten Spielklasse holte Steyr in acht Partien nur zwei Punkte,