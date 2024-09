Blau-Weiß Linz-Coach Scheiblehner sauer auf Schiedsrichter

Für die Oberösterreicher setzte es nach dem 3:0 gegen Rapid wieder einen Rückschlag, Gerald Scheiblehner ließ danach Dampf ab. Schon seit längerem ist der Coach auf die heimischen Schiedsrichter und den VAR nicht gut zu sprechen, die seiner Meinung nach unberechtigte Rote Karte für Fabio Strauss brachte das Fass zum Überlaufen.

"Was sich die Schiedsrichter Woche für Woche leisten, ist nicht nachvollziehbar. Da gibt es Fehlentscheidungen am laufenden Band, das grenzt schon an Unfairness und Verhöhnung. Es ist höchste Zeit, dass die Schiedsrichter auch einmal über ihre Leistungen nachdenken. Ich sage nur schöne Grüße an den Herrn Kassai (Anm.: ÖFB-Schiedsrichter-Chef), der immer alles schönredet", schimpfte Scheiblehner.

