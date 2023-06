Noch zwei Tage! Am Sonntag bestreitet der FC Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga daheim gegen das Amateurteam von Sturm Graz (Hofmann-Personal-Stadion, 14.30 Uhr) sein wohl wichtigstes Spiel in der Vereinsgeschichte – und ist dabei auf fremde Hilfe angewiesen: Die Linzer müssen im Zweikampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auf den FC Dornbirn hoffen.